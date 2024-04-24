В Ростовской области транспортные полицейские задержали 33-летнего безработного мужчину, который пытался похитить детали железнодорожного пути на станции, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Сообщение о краже поступило в дежурную часть Волгодонского линейного отдела полиции. Позже подозреваемый был задержан. Выяснилось, что на железнодорожной станции Цимлянская с помощью лома он похитил около 60 деталей верхнего строения пути, которые собирался сдать в пункт приема металлолома. Сумма ущерба составила более 15 тысяч рублей.

Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о краже, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Фото УТ МВД России по СКФО