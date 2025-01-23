В Ростовской области автомобиль врезался в дерево, двое погибли

Еще один пассажир получил травмы.

В Ростовской области вчера вечером на автодороге Ростов-на-Дону — Азов произошло смертельное ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

28-летний водитель автомобиля Hyundai Accentгода не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, допустил съезд с дороги в кювет с наездом на дерево. В результате ДТП водитель автомобиля и 26-летний пассажир пассажир погибли. Также травмы получил еще один 17-летний пассажир, он был доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: Госавтоинспекция по РО