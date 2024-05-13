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В Ростовской области автомобиль слетел с дороги в реку Дон

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Донские спасатели пришли на помощь водителю, который на автомобиле слетел с дороги в реку Дон. Об этом сообщает пресс-служба ДПЧС Ростовской области.

Новости Ростовской области

Происшествие случилось утром 8 мая. Автомобиль в воде заметили во время патрулирования акватории реки спасатели Аксайского подразделения и тут же поспешили на помощь. Оказалось, что водитель не справился с управлением и его автомобиль вылетел через пролет в реку Дон. Мужчина на берег выбрался сам, но уронил в воду ключи и не мог их найти.

Прибывший к месту происшествия манипулятор вытащил машину из реки на берег. А водолазы спасательного подразделения помогли отыскать потерянные водителем ключи. От медицинской помощи пострадавший отказался.

Фото ДПЧС по Ростовской области

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Таганрогская правда
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