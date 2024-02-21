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В Ростовской области аптеку оштрафовали за торговлю психотропными препаратами

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В Ростовской области  Арбитражный суд оштрафовал одну из аптек, в которой нарушались правила торговли препаратами, популярными среди наркоманов. Об этом сообщает региональный Росздавнадзор.

Новости Ростовской области

Оказалось, что в Ростове сотрудники аптеки продавали клиентам больше таблеток, чем было указано в рецептах – например, 120 вместо 56 штук. В некоторых документах отсутствовали ФИО заполнившего их врача.

Также в ходе внеплановой проверки установлено, что часть рецептов на сильнодействующие препараты были выписаны врачами ряда ростовских больниц. Сотрудники Росздравнадзора выяснили, что указанные врачи в больницах не работают, а в медорганизациях эти рецепты не выписывали, — сообщили в ведомстве.

Арбитражный суд Ростовской области привлек аптечную организацию к административной ответственности. Сейчас материалы проверки направлены в правоохранительные органы.

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Таганрогская правда
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