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В Ростовской области 80 подопечных филиала фонда «Защитники Отечества» пошли в первый класс

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Поздравления с началом учебного года уже получили первоклассники в Тацинском и Морозовском районах, в Таганроге, Азове, Ростове, Зверево, Донецке, Миллерово, Волгодонске.

Новости Ростовской области

«Дорогие школьники, легкой учебы, свершений и побед вам в новом учебном году! Желаем вам увлекательных уроков, хороших отметок, замечательного настроения!», — напутствовала учеников руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Ростовской области Татьяна Карасёва.

Накануне праздника Татьяна Карасева лично встретилась с первоклассницей Дианой Кувиковой. Девочке подарили сертификат для творческих покупок.

«Мне купили красивый фиолетовый рюкзак, к школе я готова! Очень люблю рисовать, хочу в свободное время ходить в художественный кружок, мне понадобятся предметы для творчества», — рассказала Диана.

Сейчас социальные координаторы во всех районах области продолжают встречаться с подопечными.

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защитники Отечества новости Ростовская область фонд школа
Таганрогская правда
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