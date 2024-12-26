25 декабря в Ростовской области пожилой мужчина на реке провалился под лед и утонул. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Трагедия произошла в Накануне в хуторе Петровском Чертковского района. Утром 76-летний мужчина отправился на реку удить рыбу. Когда он не вернулся домой к обеду, жена забила тревогу.

Спасатели обнаружили вещи и рыболовные снасти пенсионера в полынье. Позже водолазы подняли со дна тело мужчины, который во время рыбалки провалился под неокрепший лед.

Ранее мы рассказали, что 88-летний пенсионер утонул в хуторе Дугино Азовского района.

Фото ГУ МЧС РО