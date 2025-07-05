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В Ростовской области 50-летняя женщина утонула в реке Маныч

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Очередная трагедия на воде произошла в Ростовской области 3 июля.

Новости Ростовской области

На реке Маныч, в хуторе Нововесёловка Веселовского района, супруги отдыхали на берегу. Когда стемнело, женщина решила искупаться и вскоре исчезла из виду.

«Сотрудники  Веселовского поисково-спасательного подразделения  обнаружили тело 50-летней женщины в 200 метрах от берега», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Спасатели в очередной раз напоминают — нельзя купаться в необорудованных местах, в темное время суток, в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мы сообщали, что в Таганрогском заливе спасли юного яхтсмена, которого унесло ветром от места регаты.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда

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