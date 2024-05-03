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В Ростовской области 37-летняя женщина зарезала свою 48-летнюю знакомую

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Убийство было совершено в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры.

Новости Ростовской области

В Ростовской области расследуется уголовное дело в отношении 37-летней женщины, которая обвиняется в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

В конце апреля 2024 года обвиняемая, находясь в домовладении, в хуторе Ребричанском Орловского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ударила ножом в область груди свою 48-летнюю знакомую, сообщили в региональном следкоме.

От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте происшествия. Обвиняемая признала свою вину и была заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: следком РО

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Таганрогская правда
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