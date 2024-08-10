В Ростовской области 2 тысячи человек задействованы на строительстве Багаевского гидроузла

Строительная готовность пускового комплекса, который обеспечит судоходство через шлюз, на сегодняшний день составляет 70%.

Бетонирование всех конструкций в рамках первого этапа планируется завершить в 2024 году, а монтаж оборудования — в первом квартале 2025 года. Подрядчик заверил, что объект будет сдан к намеченному сроку.

Сейчас в строительстве гидроузла задействовано около 2 тысяч человек и 192 единицы техники. Здесь развёрнуты работы по строительству судоходного шлюза, водосбросной плотины, причально-направляющих сооружений, рыбоходно-нерестового канала, дамбы берегоукрепления, посёлка службы эксплуатации.

Для укладки бетона смонтированы три бетонных завода, благодаря чему темпы бетонирования выросли до 25 тысяч кубометров в месяц, — сообщается на портале правительства Ростовской области.

«Строительство Багаевского гидроузла – важный этап в развитии экономики не только Ростовской области, но и всей страны. Объект действительно масштабный, и его создание стимулирует развитие судоходства на Нижнем Дону», — отметил замглавы региона Виталий Кушнарев.

Напомним, строительство Багаевского гидроузла ведётся с 2018 года за счет средств федерального бюджета. Стоимость реализации проекта — порядка 36 млрд рублей.

Фото: donland.ru