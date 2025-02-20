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В Ростовской области 18 тыс. человек стали жертвами интернет-мошенников

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Совокупный ущерб составил 3 млрд рублей.

Новости Ростовской области

В прокуратуре Ростовской области обсудили положение дел в донском регионе с противодействием преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Прокурор Дона Роман Прасков отметил, что на территории донского региона в 2024 году совершено почти 18 тыс. преступлений в указанной сфере. При этим преступниками активно используется вредоносное программное обеспечение, фишинговые сайты, специальная техника, электронные платформы и колл-центры, а также внедряются новые инструменты воздействия на граждан. Ущерб, причиненный «телефонными» мошенниками, в 2024 году составил около 3 млрд рублей.

По итогам совещания были запланированы «конкретные мероприятия, направленные на повышение эффективности борьбы с киберпреступностью», говорится в сообщении. Их реализация уже начата.

Фото: Изображение от freepik

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кибермошенничество новости Ростовская область
Таганрогская правда
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