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В Ростовской области 18 марта стартует «Месячник чистоты»

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Завтра, 18 марта, в Ростовской области стартует весенний месячник чистоты, который продлится до 20 апреля и завершится масштабным субботником во всех муниципалитетах региона. Об этом сообщает официальный портал донского правительства.

#ЖКХ

В рамках месячника запланирована очистка более 30 тысяч квадратных метров земель от мусора, листьев и веток. Специалисты проведут санитарную обрезку порядка шести тысяч деревьев, вывезут более пяти тысяч тонн мусора со свалочных очагов и приведут в порядок более 35 тысяч метров барьерных и пешеходных ограждений.

Административной инспекцией Ростовской области был проведен мониторинг санитарного содержания территорий муниципалитетов, в адрес глав направлена информация с указанием мест систематического нарушения правил благоустройства. Именно там уборка будет проходить в первую очередь.

Участие в месячнике чистоты будут принимать сотрудники администраций городов и районов, государственных и муниципальных учреждений, а также жители Дона. Запланировано участие в акции порядка 50 тысяч человек, восьми тысяч организаций, трех тысяч единиц коммунальной техники.

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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