В Ростове военный суд дал 18 лет колонии экс-бойцу украинского нацбата

Молодой человек осужден за участие в деятельности террористической организации.

В Ростове Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Украины Владислава Плахотника. Он признан виновным за участие в деятельности террористической организации и прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.

В сообщении региональной прокуратуры говорится, что в июле прошлого года 18-летний молодой человек добровольно заключил контракт с военизированным националистическим объединением «Азов», деятельность которого запрещена на территории России, и вплоть до декабря 2023 года «принимал непосредственное участие в боевых действиях» на территории Луганской Народной Республики.

В конце прошлого года фигурант был взят в плен армией РФ. Суд приговорил Плахотника к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальных – в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Фото yovs.ros.sudrf.ru