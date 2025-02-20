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В Ростове в результате ДТП с участием трех иномарок пострадала пассажирка одной из них

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Повреждения получил стоявший на обочине BMW 320.

Новости Ростовской области

В Ростове, в районе дома №44 по улице Интернациональной, произошло ДТП с участием трех автомобилей. Все они получили механические повреждения, в том числе припаркованный на обочине BMW 320. Один человек пострадал.

По данным региональной Госавтоинспекции, 50-летний водитель автомобиля Hyundai Creta на нерегулируемом перекрёстке при совершении левого поворота не предоставил преимущества в движении автомобилю под Hyundai Accent и допустил с ним столкновение. После удара Hyundai Creta отбросило на припаркованный автомобиль BMW 320. В результате ДТП 34-летняя пассажирка Creta получила травмы и доставлена в медицинское учреждение.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: Госавтоинспекция РО

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Таганрогская правда
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