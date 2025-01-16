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В Ростове у подростка выявили предраковое состояние пищевода

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Жалобы мальчика на рвоту и изжогу оказались признаками серьезного заболевания.  

#Здоровье

В донской столице детский гастроэнтеролог Ольга Сорока установила у 15-летнего мальчика достаточно редкое заболевание желудочно-кишечного тракта. Об этом случае рассказали в минздраве региона. К врачу юный пациент обратился с жалобами на рвоту после физических нагрузок и изжогу после еды в течение последних полутора лет.

Проведенное обследование — ФГДС помогло установить диагноз: пищевод Баррета, который является приобретенным предраковым заболеванием. Оно обусловлено хроническим забросом соляной кислоты или желчи в пищевод и встречается нечасто, говорится в сообщении. 

К сожалению, такие изменения в пищеводе являются необратимыми, говорится в медицинской литературе, однако правильная терапия способна существенно замедлить развитие болезни. Подростку назначены препараты для подавления неприятных симптомов, заживления эрозивных дефектов, профилактики аденокарциномы. Признаков метаплазии у него в дальнейшем не выявлено.

Фото: минздрав РО

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Таганрогская правда
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