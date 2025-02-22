В Ростове тушат большой пожар на складе с макулатурой

22 февраля в Ростове тушат большой пожар на складе, расположенном на улице Доваторов. Площадь возгорания составляет 1800 квадратных метров, сообщает региональное ГУ МЧС.

Пожар начался в 08.26 в складских помещениях с макулатурой. Сначала его площадь составляла полторы тысячи квадратных метров, затем увеличилась до 1800 – горели поддоны, частично обрушилась кровля.

На месте работает 45 сотрудников МЧС, привлечено 13 спецмашин. В 09.35 огонь удалось локализовать по всей площади.

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Фото и видео ГУ МЧС по РО