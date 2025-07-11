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В Ростове типография печатала и продавала учебники в нарушение авторского права

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Изъята незаконная печатная продукция на сумму свыше 50 млн рублей.

Новости Ростовской области

В донском регионе сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и регионального главка выявили крупное нарушение авторского права. Подробности рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как выяснилось, ростовская типография изготавливала учебники без согласования с правообладателем, а затем сбывала их оптом.

 Изъято более 106 тысяч экземпляров на сумму свыше 50 миллионов рублей. Книги направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела, говорится в сообщении.

Фото: ТГ-канал донской полиции

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Таганрогская правда

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