В Ростове типография печатала и продавала учебники в нарушение авторского права

Изъята незаконная печатная продукция на сумму свыше 50 млн рублей.

В донском регионе сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и регионального главка выявили крупное нарушение авторского права. Подробности рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как выяснилось, ростовская типография изготавливала учебники без согласования с правообладателем, а затем сбывала их оптом.

Изъято более 106 тысяч экземпляров на сумму свыше 50 миллионов рублей. Книги направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела, говорится в сообщении.

Фото: ТГ-канал донской полиции