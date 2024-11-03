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В Ростове телебашня и стадион засияют в честь Дня народного единства

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4 ноября телебашня и стадион «Ростов Арена» в донской столице включат тематическую подсветку в честь Дня народного единства, сообщает порта регионального правительства.

Новости Ростовской области

Вечером на телебашне засияет праздничная иллюминация со словами «4 ноября – День народного единства». Кроме того, на ней появятся и другие символы праздника — изображение памятника Минину и Пожарскому и красочные переливы в цветах российского флага.

«Ростов-Арена» включит иллюминацию в шесть часов вечера и будет сиять до полуночи. Триколор на медиафасаде «окутает» главный стадион региона.

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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