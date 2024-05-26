В Ростове сухогруз врезался в пролет подвижного моста

Сегодня, 26 мая, в Ростове сухогруз врезался в несудоходный пролет ростовского подвижного железнодорожного моста на улице Сиверса. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Происшествие с судном «Зеленга», перевозившем на своем борту груз металла, случилось около 12 часов дня. Верхняя часть сухогруза получила механические повреждения. Пострадавших нет.

В настоящее время сухогруз отбуксирован к причалу. Судовой ход не перекрыт, — сообщили в региональном ГУ МЧС.

Источник также уточнил, что железнодорожные пути не повреждены. Сейчас мост функционирует в обычном режиме, задержки поездов нет.

Фото телеграм-канал «Тютина»