В Ростове суд заблокировал доступ к четырем табачным сайтам



На них без ограничений торговали сигаретами, жевательными смесями и снюсами.

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области обратилось через суд заблокировало четыре сайта, осуществлявших без ограничений продажу табачной продукции, жевательных смесей, снюсов.

В сообщении ведомства говорится, что вход на данные сайты был свободный, без требования предварительной регистрации и пароля. Воспользоваться их услугами мог пользователь интернета любого возраста. Информация на сайтах распространяется бесплатно, ограничения на ее передачу, копирование и распространение отсутствовали.

В донском Роспотребнадзоре посчитали, что данные сайты содержат информацию, запрещенную законодательством РФ к размещению указанным способом, и нарушают права граждан.

Исковые требования ведомства поддержал Пролетарский районный суд Ростова.

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