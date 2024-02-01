В Ростове суд заблокировал доступ к четырем табачным сайтам

На них без ограничений торговали сигаретами, жевательными смесями и снюсами.
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области обратилось через суд заблокировало четыре сайта, осуществлявших без ограничений продажу табачной продукции, жевательных смесей, снюсов.
В сообщении ведомства говорится, что вход на данные сайты был свободный, без требования предварительной регистрации и пароля. Воспользоваться их услугами мог пользователь интернета любого возраста. Информация на сайтах распространяется бесплатно, ограничения на ее передачу, копирование и распространение отсутствовали.
В донском Роспотребнадзоре посчитали, что данные сайты содержат информацию, запрещенную законодательством РФ к размещению указанным способом, и нарушают права граждан.
Исковые требования ведомства поддержал Пролетарский районный суд Ростова.
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