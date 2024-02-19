В Ростове спасли беременную женщину без сознания

С момент приезда скорой до операционного стола прошло всего пять минут.

В ростовской городской больнице № 6 врачи в кратчайшие сроки оказали помощь беременной женщине, которая находилась в угрожающем для жизни состоянии. Ей провели экстренное кесарево сечение.

Женщина на сроке 36 недель была доставлена в больницу по скорой с судорогами и без сознания. Ей была диагностирована эклампсия.

«Слаженными действиями персонала, за 5 минут (с момента приезда скорой до операционного стола) по пути в операционную роженице проведены необходимые анализы и обследования. Врачи оперативно выполнили кесарево сечение, малыш здоров», — говорится в сообщении минздрава РО.

После операции пациентка была переведена в палату интенсивной терапии отделения анестезиологии-реанимации, и уже через 12 часов была в сознании. Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо, их жизни ничего не угрожает.

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