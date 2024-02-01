В Ростове спасают животных из аварийного дома на Нариманова

Они были оставлены в запертых квартирах после эвакуации людей.

В Ростове из аварийного дома на ул. Нариманова в четверг, 1 февраля, началась эвакуация оставленных в квартирах домашних животных.

Накануне в ГУ МЧС региона обратились жильцы со списком кошек и собак, а также других домашних питомцев. Граждане спрашивали, когда можно будет забрать животных, которые уже несколько дней заперты без еды и воды.

В ответ в ведомстве сообщили, что вход в аварийный дом категорически запрещен в виду угрозы его полного обрушения. Войти в него будет возможно только после завершения экспертизы, которая решит, что это безопасно.

Меж тем, как сообщили жильцы, все пять дней с момента эвакуации в одной из квартир выла собака.

Сегодня глава администрации Ростова Алексей Логвиненко написал в своих соцсетях, что из частично обрушившегося дома по ул. Нариманова, 72/3 сотрудники поисково-спасательной службы города начали операцию по спасению оставшихся внутри животных.

Вызволять четвероногих с высоких этажей спасатели будут с помощью вышки, уточнил градоначальник.

В соцсетях уже распространяются ролики встречи спасенных животных со своими хозяевами.

Спасатели из аварийной пятиэтажки вынесли собаку, хомяка, ящерицу и 12 кошек. Для этого специалистам пришлось спилить деревья, чтобы без особого риска проникнуть внутрь дома, сообщает МЧС РФ по Ростовской области.

Фото: скрин видео МЧС по РО