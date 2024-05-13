Главная » Новости Ростовской области

В Ростове сотрудники предприятий услуг связи помогали телефонным мошенникам

На чтение 1 мин Просмотров 372 Опубликовано

Их преступные действия «стоили» гражданам 23 млн рублей.

Новости Ростовской области

В донской столице вынесен приговор трем мужчинам, которые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве), сообщает областная прокуратура. Теперь они отправятся в тюрьму.

Мужчины, являясь сотрудниками организаций, оказывающих услуги связи, обеспечивали стабильное интернет-соединение и подачу трафика, давая возможность телефонным мошенникам использовать подменные виртуальные телефонные номера с целью осуществления звонков гражданам, говорится в сообщении ведомства. Таким образом, ущерб, нанесенный 23 жителям Ростовской области в результате действий недобросовестных сотрудников, превысил 23 млн рублей.

Двое фигурантов получили по 3 года 3 месяца лишения свободы, третий — 3 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Однако государственный обвинитель посчитал наказание слишком мягким и обжаловал его в апелляционном порядке. Ростовский областной суд поддержал позицию прокурора, изменил приговор и ужесточил наказание двум осужденным до 4 лет 6 месяцев лишения свободы, третьему — до 5 лет лишения свободы.

Фото: Изображение от freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
новости происшествия Ростовская область телефонноемошенничество
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru