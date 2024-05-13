В Ростове сотрудники предприятий услуг связи помогали телефонным мошенникам

Их преступные действия «стоили» гражданам 23 млн рублей.

В донской столице вынесен приговор трем мужчинам, которые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве), сообщает областная прокуратура. Теперь они отправятся в тюрьму.

Мужчины, являясь сотрудниками организаций, оказывающих услуги связи, обеспечивали стабильное интернет-соединение и подачу трафика, давая возможность телефонным мошенникам использовать подменные виртуальные телефонные номера с целью осуществления звонков гражданам, говорится в сообщении ведомства. Таким образом, ущерб, нанесенный 23 жителям Ростовской области в результате действий недобросовестных сотрудников, превысил 23 млн рублей.

Двое фигурантов получили по 3 года 3 месяца лишения свободы, третий — 3 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Однако государственный обвинитель посчитал наказание слишком мягким и обжаловал его в апелляционном порядке. Ростовский областной суд поддержал позицию прокурора, изменил приговор и ужесточил наказание двум осужденным до 4 лет 6 месяцев лишения свободы, третьему — до 5 лет лишения свободы.

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