В Ростове сотрудники МЧС не дали мужчине совершить суицид

Он уже стоял в окне балкона 8-го этажа и намеревался броситься вниз.

Пожарные МЧС России в донской столице предовратили попытку мужчины покончить с собой, сообщает МЧС по региону.

Сегодня в 17:49 на пункт связи 15-й пожарно-спасательной части 2 ПСО ГУ МЧС России по Ростовской области поступило сообщение о попытке суицида по адресу ул. Оганова, 20/5 донской столицы. Прибыв к месту, огнеборцы увидели в окне балкона 8-го этажа мужчину.

Пожарные поднялись в квартиру, прошли к балкону, установили контакт с мужчиной, находившимся в шаге от падения, и, завладев его вниманием, оперативно вытащили его из окна.

Мужчину, которого сотрудники МЧС спасли от суицида, вывели в подъезд и передали сотрудникам полиции и скорой медицинской помощи.

Фото: Изображение от wirestock на Freepik (фото для иллюстрации)