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В Ростове серийный грабитель отбирал украшения у пожилых женщин

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В Ростове сотрудники полиции задержали серийного грабителя, который нападал на пожилых женщин и отбирал у них ювелирные украшения. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Новости Ростовской области

В полицию обратилась 71-летняяженщина и сообщила, что на улице на нее напал неизвестный преступник и сорвал с шеи золотую цепочку с крестиком, стоимостью более 40 тысяч рублей, а затем скрылся.

Позже сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого, которым оказался 30-летний житель Азова, который ранее уже был судим за кражу, грабеж и разбой. Оказалось, что мужчина в поисках наживы преследовал женщин преклонного возраста, а затем, подобрав удобный момент, грабил их. Правоохранители  установили причастность фигуранта еще к трем аналогичным преступлениям. Общая сумма ущерба составила более 170 000 рублей. Украденные украшения преступник сдавал в ломбард.

Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.

Иллюстрация скрин видео ГУ МВД по Ростовской области

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