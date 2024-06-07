В Ростове проверили качество медпомощи при заболеваниях системы кровообращения

Высокую оценку московских экспертов получил КДЦ «Здоровье».

В донской столице побывали представители НМИЦ им. В.А. Алмазова Минздрава России, которые проверяли организации медицинской помощи при заболеваниях системы кровообращения в Ростовской области. В частности, делегация посетила КДЦ «Здоровье», включая амбулаторно-поликлиническое отделение №5, а также кардиологическое и кардиохирургическое отделения стационара, сообщает минздрав региона.

Московские специалисты констатировали большой вклад КДЦ «Здоровье» в оказание плановой, в том числе высокотехнологичной, помощи населению при болезнях системы кровообращения в регионе.

Так, в 2023 году в КДЦ «Здоровье» проконсультировано кардиологами и сердечно-сосудистыми хирургами 55 тыс. пациентов, выполнено 2 тыс. КТ в сосудистом режиме, более 2,5 тыс. пациентов получили высокотехнологичную рентгенэндоваскулярную помощь, 1,7 тыс. больным было выполнено исследование коронарных артерий сердца при ишемической болезни сердца.

Фото: Телеграм-канал минздрава РО