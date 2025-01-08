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В Ростове полицейские предотвратили поджог банка

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Задержан мужчина, ходивший с петардами возле банкомата.

Новости Ростовской области

В донской столице полицейские предотвратили противоправные действия со стороны местного жителя, которые он намеревался совершить в помещении финансового учреждения в ростове-на-Дону. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В дежурную часть от работников службы безопасности банка поступило сообщение о мужчине, ходившем с петардами возле банкомата. В результате оперативных и слаженных действий полицейских и работников банка, удалось задержать 33-летнего местного жителя. Задержанный был доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств. В отношении него возбуждено административное дело по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», говорится в сообщении.

Правоохранители в очередной раз призывают граждан быть бдительными, чтобы не стать жертвами телефонных мошенников. В случае поступления звонков от представителей якобы финансовых учреждений и государственных органов общение нужно прекращать немедленно. Необходимо лично или по официальному номеру телефона обратиться в нужную организацию или ведомство, а о поступивших попытках вовлечения в незаконную деятельность немедленно сообщить правоохранителям.

Фото: Изображение от master1305 на Freepik

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Таганрогская правда
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