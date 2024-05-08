В Ростове полицейские не дали девочке-подростку упасть с моста

В Ростове полицейские спасли девочку, которая сидела за ограждением на Ворошиловском мосту, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

В дежурную часть поступило сообщение от очевидцев о том, что человек может упасть с моста. На место незамедлительно прибыл ближайший наряд патрульно-постовой службы. Правоохранители обнаружили девочку, которая перелезла через ограждение моста и сидела на корточках, смотря вниз.

Сотрудники полиции попытались поговорить с подростком. В результате уговоров и отвлекающих маневров удалось перетащить девочку обратно через перила в безопасную зону. После этого несовершеннолетнюю доставили в территориальный отдел полиции, где передали родителям.

Фото «Таганрогской правды» (из архива)