В Ростове передали технику бойцам «Оплота»

В Ростове Народный фронт передал технику бойцам подразделения специального назначения «Оплот».
Закупили ее на средства сбора российского актёра Антона Шагина, организованного под девизом «Всё для Победы!».
В составе посылки:
- переносная аппаратура РЭБ, которая закрывает позиции, сохраняя жизнь целому отделению;
- установки, прикрывающие бойцов по периметру;
- рюкзаки;
- системы подавления, позволяющие заглушить FPV-дрон.
Все эти средства были собраны в соответствии с заявкой представителей подразделения.
Это уже далеко не первая подобная отправка. Ее организаторы отмечают, сейчас открыт сбор на средства радиоэлектронной борьбы. Так что помочь бойцам на передовой может любой желающий.
Фото и видео ОНФ
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