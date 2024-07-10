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В Ростове передали технику бойцам «Оплота»

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В Ростове Народный фронт передал технику бойцам подразделения специального назначения «Оплот».

Новости Ростовской области

Закупили ее на средства сбора российского актёра Антона Шагина, организованного под девизом «Всё для Победы!».

В составе посылки:

  • переносная аппаратура РЭБ, которая закрывает позиции, сохраняя жизнь целому отделению;
  • установки, прикрывающие бойцов по периметру;
  • рюкзаки;
  • системы подавления, позволяющие заглушить FPV-дрон.

Все эти средства были собраны в соответствии с заявкой представителей подразделения.

Это уже далеко не первая подобная отправка. Ее организаторы отмечают, сейчас открыт сбор на средства радиоэлектронной борьбы. Так что помочь бойцам на передовой может любой желающий.

Фото и видео ОНФ

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Таганрогская правда
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