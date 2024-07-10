В Ростове передали технику бойцам «Оплота»

В Ростове Народный фронт передал технику бойцам подразделения специального назначения «Оплот».

Закупили ее на средства сбора российского актёра Антона Шагина, организованного под девизом «Всё для Победы!».

В составе посылки:

переносная аппаратура РЭБ, которая закрывает позиции, сохраняя жизнь целому отделению;

установки, прикрывающие бойцов по периметру;

рюкзаки;

системы подавления, позволяющие заглушить FPV-дрон.

Все эти средства были собраны в соответствии с заявкой представителей подразделения.

Это уже далеко не первая подобная отправка. Ее организаторы отмечают, сейчас открыт сбор на средства радиоэлектронной борьбы. Так что помочь бойцам на передовой может любой желающий.

Фото и видео ОНФ