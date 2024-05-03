В Ростове насмерть разбился водитель иномарки

Сегодня, 3 мая, в Ростове водитель разбился насмерть, врезавшись электроопору, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 13 часов в районе дома № 10 по улице Армянской. По предварительной информации, 28-летний водитель автомобилем «Audi A4» ехал со стороны улицы Беляева в сторону улицы Штахановского. Он не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач, расположенную с правой стороны дороги по ходу движения.

В результате ДТП водитель скончался на месте. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото УГИБДД по Ростовской области