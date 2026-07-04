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В Ростове мошенник похитил 750 тысяч рублей у бойца СВО под видом вызволения из плена его брата

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Подозреваемый задержан и помещен под стражу.

Новости Ростовской области

Сотрудники донской полиции задокументировали и пресекли деятельность 30-летнего мужчины, подозреваемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным оперативников, фигурант вошел в доверие к участнику специальной военной операции и предложил помочь освободить его брата из плена. За свою «услугу» подозреваемый запросил 750 тысяч рублей. Однако выполнять обещания он не собирался и перестал выходить на связь. Полученные деньги мужчина потратил.

Задержание подозреваемого прошло в Ростове-на-Дону с привлечением сил и средств Отдельного специального батальона ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по Ростовской области и при поддержке региональной Росгвардии.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: скрин видео ГУ МВД по РО

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Таганрогская правда

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