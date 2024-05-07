В Ростове летом перекроют четыре въезда для грузовиков

С 1 июня четыре въезда в Ростов закроют для грузовиков грузоподьемностью свыше 3.5 тонн, сообщает телеграм-канал департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения донской столицы.

Будет введен запрет въезда грузовых автомобилей на Щепкинском шоссе (со стороны поселка Щепкин) и в районе улицы Малое Зеленое Кольцо и проспекта Шолохова (со стороны поселка Янтарного). А также большегрузы не смогут въехать в Ростов с проспекта 40-летия Победы (со стороны города Аксай) и по улице Кумженской (со стороны поселка Кумженский).

Ограничения будут действовать с 07.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00 вне зависимости от дня недели.

Фото из архива «ТП»