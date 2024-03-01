Главная » Новости Ростовской области

В Ростове коммерсанта будут судить за коммерческий подкуп

На чтение 1 мин Просмотров 40 Опубликовано

Мужчина передал руководителю фирмы-конкурента 2 млн рублей за невыполнение условий госконтракта.

Новости Ростовской области

В донской столице в суд передано уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя — представителя коммерческой организации. Обвиняемый по ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) передал руководителю конкурирующей фирмы незаконное денежное вознаграждение в сумме более 2 миллионов рублей за невыполнение условий государственного контракта и непринятие мер к реализации арестованного имущества на открытых торгах, сообщает следком по региону.

Данное дело вели сотрудники второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК РФ по Ростовской области. Обвиняемый после совершения преступления был задержан сотрудниками УФСБ России по региону и на время следствия заключен под стражу.

Максимальное наказание, которое грозит за передачу коммерческого подкупа — лишение свободы на срок до 8 лет. Санкции статьи предусматривают также и штрафы в крупном размере.

Фото: следком по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика