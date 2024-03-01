В Ростове коммерсанта будут судить за коммерческий подкуп

Мужчина передал руководителю фирмы-конкурента 2 млн рублей за невыполнение условий госконтракта.

В донской столице в суд передано уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя — представителя коммерческой организации. Обвиняемый по ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) передал руководителю конкурирующей фирмы незаконное денежное вознаграждение в сумме более 2 миллионов рублей за невыполнение условий государственного контракта и непринятие мер к реализации арестованного имущества на открытых торгах, сообщает следком по региону.

Данное дело вели сотрудники второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК РФ по Ростовской области. Обвиняемый после совершения преступления был задержан сотрудниками УФСБ России по региону и на время следствия заключен под стражу.

Максимальное наказание, которое грозит за передачу коммерческого подкупа — лишение свободы на срок до 8 лет. Санкции статьи предусматривают также и штрафы в крупном размере.

Фото: следком по РО