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В Ростове хирурги удали сложную опухоль пятимесячному малышу

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В городской клинической больнице № 20 Ростова детские хирурги Валерий Кацупеев и Александр Лейга провели сложную операцию по удалению врожденной обширной гемангиомы на шее пятимесячного малыша. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Новости Ростовской области

Сложность операции была в том, что подкожный компонент гемангиомы получал кровоснабжение напрямую из магистральных сосудов шеи, поэтому опухоль быстро росла.

Во время операции с применением современных технологий гемангиома была полностью удалена, — пишет источник.

Фото ВК Минздрав РО

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Таганрогская правда
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