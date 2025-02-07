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В Ростове ФСБ задержала двух женщин, работающих на украинские спецслужбы

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Они оказались бывшими одноклассницами.

Новости Ростовской области

В Ростове, а также Севастополе и Воронеже, задержаны четыре женщины, работавшие на украинские спецслужбы, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на ведомство. Женщины были не связаны между собой, только агенты из Ростова оказались бывшими одноклассницами.

Задержанные были завербованы через интернет, на Украине они прошли обучение стрельбе, минно-взрывному делу, управлению дронами, ведению слежки. Потом они отправились в Россию. и планировали осуществить теракты против чиновников Минобороны и на объектах инфраструктуры. После выполнения задания исполнительницам обещали деньги и выезд в Европу, говорится в сообщении.

При обыске у задержанных женщин нашли компоненты взрывчатки и телефоны для связи с кураторами. Свою вину все четверо признали — теперь каждой грозит до 30 лет лишения свободы.

Фото: Изображение от azerbaijan_stockers на Freepik (для иллюстрации)

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Таганрогская правда
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