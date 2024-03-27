В Ростове филиал фонда «Защитники Отечества» оказывает юридическую помощь

Посетители ростовского филиала фонда «Защитники Отечества» могут получить юридическую консультацию. Специалисты помогут в решении правовых вопросов.

Юристы принимают в определённые дни — понедельник, среда и четверг, с 14 до 17.30. На приём необходима предварительная запись. Оставить заявку можно лично в филиале фонда по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 161. Либо позвонив по телефону горячей линии: 8 (863) 285-05-02, в будний день, с 9 до 18 часов.

Бесплатная юридическая помощь возможна благодаря сотрудничеству филиала фонда с Адвокатской палатой Ростовской области и Ростовской региональной молодежной общественной организацией «Молодые юристы Ростовской области».

Фото предоставлено фондом «Защитники Отечества»