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В Ростове детские автокресла можно будет взять напрокат бесплатно

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В дальнейшем такие пункты проката могут появиться и в других городах региона.

#Безопасность

В донской столице открылся первый пункт проката детских автокресел. Их будут предоставлять на безвозмездной основе, однако для того, чтобы получить специальное удерживающее устройство во временное пользование необходимо подписать договор и внести залог, который будет возвращен по факту передачи кресла обратно в прокат.

Данная инициатива общественного совета проекта «Безопасные дороги» и министерства транспорта Ростовской области направлена на снижение детского травматизма, который является наиболее тяжелым последствием дорожно-транспортных происшествий, сообщает минтранс Ростовской области.

Пункт проката детских автокресел открыт в Ростове-на-Дону на базе автошколы «Автопрестиж» по адресу: ул. Зорге, д. 39. Помощь в приобретении десяти автокресел оказали предприятия дорожной отрасли – ООО «Т-Транс», ГУП РО «РостовАвтоДор» и АО «Зерноградское ДРСУ».

По словам заместителя министра транспорта Ростовской области Инны Володиной, в дальнейшем, если проект покажет свою эффективность, подобные пункты проката появятся и в других городах региона.

Фото: минтранс по РО

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Таганрогская правда
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