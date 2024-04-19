В Ростове 15-летний водитель и пассажир пит-байка пострадали при столкновении с авто

Подростки получили травмы и были госпитализированы.

В Ростове произошло ДТП с участием пит-байка и автомобиля «Лада Приора», в результате которого пострадали два подростка. По сообщению региональной ГИБДД, сегодня в районе дома 94/77 по улице Шолохова в донской столице 44-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Приора», при совершении левого разворота допустил столкновение с движущимся в прямом направлении пит-байком, которым управлял 15-летний подросток.

В результате ДТП водитель пит-байка и его пассажир 2008 года рождения получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Фото: ГИБДД по РО