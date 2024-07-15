Главная » #В стране

В России запустят новый нацпроект «Молодежь и дети»

На чтение 1 мин Просмотров 19 Опубликовано

Новый нацпроект «Молодежь и дети» будет направлен на развитие талантов и воспитание патриотичной личности.

#В стране

Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, подводя итоги стратегической сессии по подготовке нацпроекта.

По словам Дмитрия Чернышенко, основная цель нацпроекта — реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов и воспитание патриотичной и социально ответственной личности.

«К 2030 году в России обновится более 35 тыс. школ и таким образом будут созданы комфортные условия для 6 млн учащихся. Почти 800 тыс. студентов и молодых ученых будут вовлечены в программы профессионального развития. Развернем также широкую сеть молодежных образовательных центров, ежегодно в их программах смогут участвовать не менее 160 тыс. человек», – отметил вице-премьер.

Ожидается, что в науку и образование привлекут, в том числе и талантливых студентов из зарубежья. А 100 передовых инженерных школ займутся подготовкой инженеров высшей квалификации.

Для того, чтобы у студентов, преподавателей и ученых были современные образовательные и исследовательские пространства для создания передовых технологий, в нашей стране построят 25 кампусов мирового уровня.

Также по нацпроекту предполагается ремонт 800 общежитий для 600 тыс. человек.

Как отметил Дмитрий Чернышенко, в планах подготовить 2 млн специалистов рабочих профессий для ключевых отраслей экономики.

Фото Сергея Плишенко

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

дети молодежь нацпроект нацпроекты России
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru