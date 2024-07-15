В России запустят новый нацпроект «Молодежь и дети»

Новый нацпроект «Молодежь и дети» будет направлен на развитие талантов и воспитание патриотичной личности.

Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, подводя итоги стратегической сессии по подготовке нацпроекта.

По словам Дмитрия Чернышенко, основная цель нацпроекта — реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов и воспитание патриотичной и социально ответственной личности.

«К 2030 году в России обновится более 35 тыс. школ и таким образом будут созданы комфортные условия для 6 млн учащихся. Почти 800 тыс. студентов и молодых ученых будут вовлечены в программы профессионального развития. Развернем также широкую сеть молодежных образовательных центров, ежегодно в их программах смогут участвовать не менее 160 тыс. человек», – отметил вице-премьер.

Ожидается, что в науку и образование привлекут, в том числе и талантливых студентов из зарубежья. А 100 передовых инженерных школ займутся подготовкой инженеров высшей квалификации.

Для того, чтобы у студентов, преподавателей и ученых были современные образовательные и исследовательские пространства для создания передовых технологий, в нашей стране построят 25 кампусов мирового уровня.

Также по нацпроекту предполагается ремонт 800 общежитий для 600 тыс. человек.

Как отметил Дмитрий Чернышенко, в планах подготовить 2 млн специалистов рабочих профессий для ключевых отраслей экономики.

Фото Сергея Плишенко