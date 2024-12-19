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В России запущен линейный ускоритель ЦКП «СКИФ»

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Событие национального масштаба – в наукограде Кольцово Новосибирской области запущен линейный ускоритель ЦКП «СКИФ».

#В стране

Линейный ускоритель – это стартовая ступень ускорительного комплекса ЦКП «СКИФ», где электроны рождаются, группируются в пучок, получают ускорение и энергию 200 миллионов электронвольт.

Создание уникального комплекса находится на личном контроле полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева.

В ходе создания оборудования ученые столкнулись с серьезными технологическими вызовами. Планировалось, что часть необходимого оборудования, в частности клистроны, будет приобретена за рубежом. Производители оборудования из недружественных стран без предупреждения разорвали контракт на поставку. Специалисты оперативно занялись созданием собственных клистронов. Теперь Россия располагает полностью отечественной технологией производства линейных ускорителей электронов и позитронов высокой энергии, а также технологией создания источников питания для них.

Планируется, что весной 2025 года оборудование бустерного синхротрона будет соединено с инженерными системами. После завершения строительных работ в здании накопителя начнется монтаж оборудования, в настоящее время его собирают и тестируют в корпусе стендов и испытаний.

Фото пресс-центра аппарата полпреда Президента РФ в СФО

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Таганрогская правда
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