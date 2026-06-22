В России началась приемная кампания в высшие и средние учебные заведения

20 июня по всей стране стартовала приемная кампания в университетах, колледжах и техникумах. О том, сколько бюджетных мест выделено, как будут работать приемные комиссии и многом другом рассказали заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко, Министр науки и высшего образования Валерий Фальков и Министр просвещения Сергей Кравцов.

«Приемная кампания – важный период не только для абитуриентов, но и для всей нашей страны, ведь от выбора направлений зависит успешное развитие ее отраслей экономики и технологическое лидерство – национальная цель, поставленная Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Перед поступающими свои двери открывают 1,2 тыс. вузов и почти 4 тыс. колледжей. В них абитуриентам доступно порядка 880 тысяч бюджетных мест по программам СПО и свыше 620 тысяч – в высшем образовании. Призываю всех выбирать направления, востребованные вашими регионами и всей страной. Желаю успешного поступления!» – заявил Дмитрий Чернышенко.

В этом году большее количество бюджетных мест направлено на подготовку будущих педагогов, врачей, инженерно-технические специальности. Уже традиционно 73% всех бюджетных мест распределяется университетам, расположенным в регионах. Единым электронным способом подачи документов в университеты с этого года является суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале госуслуг. При этом для абитуриентов сохраняется возможность подать документы лично, придя в университет, или направить их по почте.

А для того, чтобы абитуриентам было проще определиться с выбором университета и специальностью, соотнести свои баллы ЕГЭ с проходными баллами прошлых лет, на портале госуслуг появился сервис «Подбор вуза».

Участники специальной военной операции и их дети могут поступить по отдельной квоте – она составляет не менее 10% от общего объема бюджетных мест. При этом в этом году указом Президента число вузов-участников пилотного проекта по переходу на новую модель высшего образования увеличилось с 6-ти до 17. И в 2026/2027 учебном году на бюджетные места в этих университетах планируется принять более 42,5 тыс. абитуриентов.

Для целевого приема на предстоящий учебный год университетам выделено более 83 тыс. мест, большинство из них – на специальности и направления подготовки в области здравоохранения, инженерного дела и педагогических наук. Нововведение этого года – «дни тишины». 3 и 7 августа, то есть в дни издания университетами приказов о зачислении, абитуриенты не смогут проводить какие-либо действия со своим заявлением. Это позволяет сохранить бюджетные места и исключить возможность их потери, когда абитуриенты в последний момент отзывают заявления и принять другого поступающего на данное бюджетное место невозможно.

Министр просвещения Сергей Кравцов выделил основные особенности приемной кампании 2026 года, среди которых приоритетное зачисление на основе заявки на целевой договор, включение волонтерского опыта в перечень индивидуальных достижений, а также запуск в пилотных регионах эксперимента по дистанционной подаче документов в колледжи и техникумы через суперсервис «Поступление в организации СПО онлайн» на портале «Госуслуги».

На основе материалов сайта Правительства РФ

Фото пресс-службы Правительства РФ.