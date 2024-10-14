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В России 43 ребенка получили одно из самых дорогих лекарств в мире

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Появилась возможность справиться с редким ранее неизлечимым заболеванием.

#В стране

43 российских ребенка – получатели одного из самых дорогих лекарств в мире. Среди них и мальчик Данила из Ростовской области.

Препарат «Элевидис» стоит около 3 миллионов долларов. Он предназначен для детей, которые страдают мышечной дистрофией Дюшенна. Лекарство вводится единожды, и способно останавливать и замедлят развитие заболевания.

Стоит отметить, что Россия одна из первых стран, где доступен «Элевидис». Это стало возможным благодаря фонду «Круг добра», который был создан в 2021 году Указом Президента Владимира Путина.

Изображение от freepik

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Таганрогская правда
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