Появилась возможность справиться с редким ранее неизлечимым заболеванием.

43 российских ребенка – получатели одного из самых дорогих лекарств в мире. Среди них и мальчик Данила из Ростовской области.

Препарат «Элевидис» стоит около 3 миллионов долларов. Он предназначен для детей, которые страдают мышечной дистрофией Дюшенна. Лекарство вводится единожды, и способно останавливать и замедлят развитие заболевания.

Стоит отметить, что Россия одна из первых стран, где доступен «Элевидис». Это стало возможным благодаря фонду «Круг добра», который был создан в 2021 году Указом Президента Владимира Путина.

Изображение от freepik