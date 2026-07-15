В Россельхозцентре по Ростовской области рассказали огородникам, как спасти урожай огурцов

Специалисты Россельхозцентра по Ростовской области рассказали, почему на огурцах в разгар сезона желтеют и сохнут нижние листья, а также появляется много пустоцветов.

По их словам, эти проблемы обычно связаны не с одной причиной, а с комплексом стрессовых факторов и нарушений в питании растений.

Пожелтение нижних листьев, при котором ткань между прожилками теряет цвет, а сами жилки остаются зелеными, указывает на нехватку калия и магния. В период активного цветения и начала плодоношения огурец особенно нуждается в этих элементах. Если корни не могут усвоить их из почвы, растение начинает забирать питательные вещества из старых листьев в пользу молодых побегов и завязей.

«Дефицит часто возникает не из-за отсутствия элементов в грунте, а из-за плотной сухой корки на поверхности почвы, которая перекрывает доступ кислорода к корням и мешает нормальному питанию куста», — отмечают эксперты.

Обилие пустоцветов — мужских цветков без завязей — является защитной реакцией огурцов на неблагоприятные условия. К основным факторам относятся дневная жара выше +30°C или резкие ночные похолодания, которые делают пыльцу стерильной и останавливают закладку женских цветков. Также на это влияют полив холодной водой или кратковременное пересыхание почв и избыток азотных удобрений или органики, из-за которого растения начинают «жировать» — наращивать зеленую массу в ущерб плодоношению.

Для восстановления растений специалисты Россельхозцентра рекомендуют комплекс мер. Для коррекции дефицита питания нужно провести внекорневую подкормку по листу растворами монокалия фосфата или сульфата магния, чтобы быстро остановить хлороз. Под корень стоит внести калийно-фосфорные составы с минимальным содержанием азота. Для стимуляции завязей и адаптации к стрессу в фазу бутонизации растения опрыскивают слабым раствором борной кислоты, а для преодоления температурного шока используют аминокислоты или гиббереллиновые кислоты в составе удобрений и регуляторов роста.

Также важно обеспечить регулярный полив только теплой, отстоянной на солнце водой, проводить поверхностное рыхление почвы или мульчировать грядки для защиты корней от перегрева.

«Любые стимулирующие и защитные препараты нужно применять строго по инструкции производителей, соблюдая дозировки и сроки ожидания», — рекомендуют в Россельхозцентре по Ростовской области.

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