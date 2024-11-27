В Родионово-Несветайском районе состоится региональный казачий форум

4 декабря 2024 года в Родионово-Несветайском районе ростовское отделение ООГО «Союз женщин России» проводит региональный форум «Поклон тебе и слава, казачка – Мать!».

Вот уже на протяжении двух веков 4 декабря православное казачество отмечает День матери-казачки. Этот день совпал с церковным праздником – Введением во храм Пресвятой Богородицы.

С давних пор казачка являлась хранительницей семейного очага, полностью посвящая себя семейной жизни, своим детям, прививая им чувство собственного достоинства, любовь к родной земле, родному краю, к своему народу. На женскую долю казачке выпадало самое главное – воспитать свое дитя в казачьих традициях. Казаки десятками лет находились бессменно на службе, а тем временем казачка-мать растила и воспитывала будущих героев.

В экстремальных условиях приграничной жизни на донской земле выковался не только характер воина-казака, но и совершенно особый тип женщины – казачки. Она сумела достойно встать вместе с казаками с оружием в руках на защиту своих детей, куреня и станицы. Наверное, как ни к кому больше, к казачке относится изречение древних, что «женщина приходит в мир, чтобы возвеличить его своей красотой, материнской добротой и любовью.

Ростовское отделение ООГО «Союз женщин России» продолжает донские традиции воспитания молодого поколения на Дону, чтит и хранит величие женщин-казачек.

В рамках форума будут обсуждаться вопросы воспитания девочки – казачки, системы казачьего образования на Дону. Особое внимание будет уделено вопросам поддержки современных матерей – казачек, чьи сыновья и мужья находятся сегодня в СВО.

«Приглашаем всех заинтересованных на нашу встречу!», — обратились к жителям Дона организаторы форума.

Время: 4 декабря с 9 до 12.30.

Место: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская, ул. Пушкинская, 24, районный дом культуры.

Дресс-код: форма казаков Всевеликого войска донского, классические костюмы, белый цвет верхней части одежды, для женщин – казачья шаль, платок.

Фото: vk.com/rnesvet