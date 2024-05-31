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В реестр памятников истории и культуры РФ включили два донских объекта

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Один из них — «Стоянка «Богатыри» — расположен под Таганрогом.

Культура

Еще два археологических объекта Ростовской области вошли в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской. Об этом сообщает правительство региона. Это «Курганный могильник «Колундаевский X» и «Стоянка «Богатыри».

«Курганный могильник «Колундаевский X» расположен в Шолоховском районе и представляет собой погребальные или поминальные сооружения, оставленные племенами бронзового и железного веков (III тыс. до н. э. – ХIV в. н. э.).

Объект «Стоянка «Богатыри» расположен в Матвеево-Курганском районе. Он представляет собой памятник поселенческого типа мезолита –каменного века и эпохи раннего средневековья (VIII-X вв. н.э.), говорится в сообщении.

Фото: donland.ru

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