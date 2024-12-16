В рамках декады инвалидов в Таганроге прошло почти 60 мероприятий

В декабре в Ростовской области прошла декада инвалидов, в рамках которой было проведено в общей сложности около 700 различных мероприятий. Почти 60 из них состоялись в Таганроге.

Как сообщает официальный портал Правительства Ростовской области, сейчас в нашем регионе проживает почти 340 тысяч инвалидов, в том числе 15,7 тысячи детей-инвалидов. Во время декады у каждого из них была возможность принять участие в круглых столах, творческих фестивалях, концертах и выставках, специализированной ярмарке вакансий, спортивных мероприятиях.

В частности в Таганроге было проведено 58 различных мероприятий. Среди них — городская традиционная спартакиада для инвалидов, в рамках которой прошли соревнования по дартсу, шашкам, шахматам, плаванию, настольному теннису. Кстати, Таганрог занял первое место на IV Спартакиаде людей с ограниченными возможностями здоровья, которая проходила в Ростове на базе спортивных сооружений ДГТУ. Участники состязались по 17 дисциплинам.

Кроме спортивных мероприятий прошли и другие: мастер-классы, игровые, концертные и конкурсно-развлекательные программы, литературные посиделки, психологические занятия и так далее. В Чеховской библиотеке работала выставка работ детей с ментальными нарушениями — подопечных АНО «Луч надежды». В Таганрогском доме-интернате для престарелых и инвалидов № 2 можно было увидеть декоративно-творческие работы инвалидов на выставке «Я вам дарю свой яркий мир». Во Дворце молодежи состоялся фестиваль творчества «Безграничные возможности».

Декада завершилась. Но это не означает, что теперь жители донского региона с ограниченными возможностями здоровья останутся без внимания. В Ростовской области работает 15 социально-реабилитационных отделений дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых применяются реабилитационные и коррекционные программы. Также в этом году на базе областных и муниципальных учреждений созданы условия для организации социальной занятости инвалидов.

«Особенность такой занятости — ее социальный характер, что полезно самому человеку с ограниченными возможностями здоровья, его семье и обществу. Для этого в учреждениях созданы творческие, кулинарные, глиняные, типографические, мультипликационные, столярные и другие мастерские», — подчеркнула министр труда и социального развития Ростовской области Ирина Шувалова.

Фото donland.ru