В Ростовской области на административной границе с новыми регионами в пунктах пропуска установили новые блок-модули, сообщает Минтранс РФ.

Модульные конструкции были закуплены по поручению Правительства РФ. Они представляют собой блок-модули паспортного контроля, часового шлагбаума, изоляторы для больных и современные туалеты.

На административной границе Ростовской области и ДНР установлено 39 модулей. Из них 13 — в Весело-Вознесенке, 14 — в Куйбышево (Мариновка), 12 — в Матвеевом Кургане.

Также на административной границе донского региона и ЛНР установлено 26 новых модулей: 12 — в Гуково 12, 2 — в Новошахтинске и 12 — в Донецке (Изварино).

Оснащение пунктов пропуска современными модулями способствует обеспечению комфортных условий работы для сотрудников государственных контрольных органов, улучшению внешнего облика пунктов пропуска и делает условия прохождения контроля более удобными для граждан, — пояснили в ведомстве.

И уточнили, что еще 26 блок-модульных конструкций будут установлены в пунктах пропуска на границе с новыми регионами позднее.

Фото mintrans.gov.ru