В пришкольных лагерях Таганрога и загородных оздоровительных центрах началась вторая летняя смена

Вторая летняя смена стартовала в пришкольных лагерях Таганрога, детских оздоровительных центрах и санаториях. На планерном совещании первый заместитель главы администрации города Ирина Голубева доложила о проделанной работе по организации детского отдыха.

Во вторую смену юные таганрожцы отправились в лучшие лагеря Азовского побережья: ДОЛ «Золотая Коса», пансионат «Красный Десант», ДОЦ «Котлостроитель» и ДСОЛ «Мир». Особое внимание традиционно уделяется детям из многодетных семей и семей участников СВО.

Глава города Светлана Камбулова привела несколько цифр по оздоровительной кампании 2026 года. Всего Министерством образования Ростовской области Таганрогу для льготных категорий граждан выделено 1230 путевок. На летний период — 1150 путевок, из них на первую и вторую смены выделено 562 путевки, которыми охвачено 512 детей. Уже начался набор на третью смену — предусмотрено 275 путевок.

В 2026 году на выплату компенсаций за самостоятельно приобретённые путёвки из областного бюджета выделено более 33,4 млн рублей.

«Это позволяет поддерживать как семьи, так и предприятия города, которые заботятся об отдыхе детей своих сотрудников», — подчеркнула Светлана Камбулова.

На сегодня уже выплачено: родителям — компенсация за 321 путёвку на общую сумму 7,1 млн рублей, в том числе 8 путёвок для семей участников СВО; предприятиям города — компенсация за 169 путёвок для детей сотрудников на сумму почти 5 млн рублей.

На июль уже принято 26 заявлений от родителей. Также от 8 крупнейших предприятий Таганрога получены предварительные заявки на 31,7 миллиона рублей за 869 путёвок.

«И самое главное, о чём я очень прошу всех родителей: прежде чем отпускать ребёнка в лагерь, потратьте время и спокойно поговорите с ним о правилах безопасности. На всех базах будет усиленный контроль, но беседа с мамой и папой — это самое важное, что можно сделать», — обратилась к таганрожцам глава города.

Фото: ДСОЛ «Мир»