В Президентской библиотеке состоится видеолекция, посвященная 165-летию со дня рождения А.П. Чехова

К мероприятию, которое 7 февраля пройдет в Санкт-Петербурге, в режиме онлайн смогут присоединиться все желающие.

В качестве одного из лекторов из Таганрога по видеоконференцсвязи выступит заведующая отделом «Музей «Домик Чехова» Ольга Шипулина.

Лекцию «Антон Чехов: ключ к успеху» можно посмотреть в 14 часов в рамках видеолектория «Знание о России».

На видеолектории профессор Санкт-Петербургской академии постдипломного образования им. К. Д. Ушинского, доктор педагогических наук, научный руководитель профессионально-общественного объединения «Ассоциация гимназий Санкт-Петербурга» Наталья Свирина раскроет некоторые аспекты преподавания творчества Чехова в школе. На лекции будут представлены способы знакомства с рассказом «После театра», а также приемы сравнения чеховского рассказа «Душечка» с одноимённым рассказом, написанным в 2018 году Александром Боровским.

Доцент кафедры истории русской литературы, кандидат филологических наук Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Руслан Ахметшин на основе биографии писателя расскажет об «ином Чехове», а также о том, как драматически переживал писатель творческий успех.

По видеоконференцсвязи из Таганрога к мероприятию присоединится заведующая отделом «Музей «Домик Чехова» Ольга Шипулина. Она расскажет о таганрогском периоде в жизни и творчестве Чехова, где прошла почти половина его жизни -– 19 лет из 44. Участники мероприятия узнают, как повлияли эти годы на формирование и становление личности писателя, какие впечатления детства и юности отразились в дальнейшем в его творчестве.

«Каждый из участников видеолекции найдёт для себя ключ к познанию творчества Чехова», — отмечают организаторы мероприятия.

Присоединиться к видеолекторию сможет любой желающий. Встреча будет транслироваться на портале Президентской библиотеки в разделе Прямые трансляции в соответствии с программой прямых трансляций мероприятий, а также на Рутуб-канале учреждения, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Президентской библиотеки