В предстоящие праздничные дни в муниципалитетах, а также на региональных и федеральных дорогах в Ростовской области пройдут массовые профилактические рейды «Нетрезвый водитель», сообщает Госавтоинспекция донского региона.

Цель рейдовых мероприятий — выявление и пресечение фактов управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения.

С 23 по 26 февраля в муниципалитетах Дона, а также на федеральных и региональных автодорогах области пройдут профилактические рейды. Сотрудники строевых подразделений Госавтоинспекции будут выявлять водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, — сообщили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД призывают беречь себя и не садиться за руль в нетрезвом состоянии.

Фото УГИБДД по Ростовской области (из архива)