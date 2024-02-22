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В праздничные дни на дорогах Дона будут искать нетрезвых водителей

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В предстоящие праздничные дни в муниципалитетах, а также на региональных и федеральных дорогах в Ростовской области пройдут массовые профилактические рейды «Нетрезвый водитель», сообщает  Госавтоинспекция донского региона.

#Безопасность

Цель рейдовых мероприятий — выявление и пресечение фактов управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения.

С 23 по 26 февраля в муниципалитетах Дона, а также на федеральных и региональных автодорогах области пройдут  профилактические рейды. Сотрудники строевых подразделений Госавтоинспекции будут выявлять водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, — сообщили  в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД призывают беречь себя и не садиться за руль в нетрезвом состоянии.

Фото УГИБДД по Ростовской области (из архива)

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#новости #Ростовская область ДТП
Таганрогская правда
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