В поселке под Таганрогом разыскивают пропавшего  пенсионера

В Неклиновском районе разыскивают 83-летнего жителя поселка Золотая Коса Илью Леонидовича Алабужева. Об этом сообщает на своей страничке ВКонтакте поисковый отряд «Лиза Алерт».

О местонахождении мужчины ничего не известно с 7 марта, когда он уехал из дома на автомашине «ВАЗ-2110» серебристого цвета и не вернулся.

Его приметы: рост 175 см, нормального телосложения, волосы темные с проседью, глаза серые. Илья Алабужев был одет в синие куртку и джинсы, черные ботинки и кепку. Возможно, мужчина потерял память.

Сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего просят по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.

Фото «Лиза Алерт»